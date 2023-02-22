«У нас есть лидер»: Миронов призвал однопартийцев поддержать Путина на выборах-2024

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил за переизбрание Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году. По его мнению, выставлять кандидата от «эсеров» нет необходимости.

«Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента – Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение», – заявил политик в эфире телеканала «Россия 24».

Миронов пояснил, что это его личное мнение, а позиция партии будет определена на съезде, который пройдет ориентировочно в мае.

«У нас есть лидер, у нас есть настоящий патриот нашей страны, который сегодня борется не только за будущее нашей Родины, но и за будущее всего человечества. Надо его поддерживать», – подчеркнул лидер «эсеров».

Москва, Светлана Антонова

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