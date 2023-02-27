Вашингтон нацелен на ослабление своих союзников по НАТО: почти в каждом конфликте на территории Евразии «торчат уши» США

Почти во всех конфликтах на территории Евразии «торчат уши» США, которые стремятся не допустить консолидации государств континента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, Вашингтон нацелен на ослабление не только России, но и своих союзников по НАТО.

«Мы живем в особое время, которое президент России [Владимир Путин] в своем федеральном послании назвал рубежным, периодом кардинальных, необратимых перемен во всем мире. За прошлый век перекос в сторону Западной Европы сменился в мире креном в сторону США, которые после скоротечного и трагического распада СССР попытались стать единственным центром глобальной власти. Однако уже в начале 21-го века стало ясно, что возрождение России, укрепление Китая, усиление ШОС, формирование ЕАЭС, рост экономик стран АСЕАН и самостоятельности ключевых государств Ближнего Востока становятся основами формирования новой геополитической реальности. Не случайно среди важнейших геополитических задач Вашингтона – не допустить консолидации ключевых евразийских держав. Нетрудно заметить, что почти в каждой конфликтной зоне большой Евразии от ОСЕАН до Восточной Европы «торчат уши» Госдепа США, Пентагона и ЦРУ», – отметил Климов.

Сенатор обратил внимание, что США продолжают ослаблять и своих «как-бы союзников из Западной Европы». «Со всей очевидностью проявляется ослабление Евросоюза, его попадание в полуколониальную зависимость от Вашингтона. В этом же ряду просматривается потеря политической самостоятельности и экономических перспектив Японии и Республики Корея. Особо отмечу, что присущие Вашингтону методы масштабного вмешательства во внутренние дела других государств распространяются не только на тех, кого Америка, как и Россию, называет в своем законе противником, – они распространяются даже на так называемых ближайших союзников США, включая страны пресловутой «Большой семерки», – констатировал он.

«Одновременно заметно снижение доли США в мировом ВВП и объема операций в американских долларах. А сама политическая система Америки деградирует все быстрее. На этом фоне мир перестает быть не только европоцентричным, но и американоцентричным. Анализ показывает, что подлинный центр мировой политики и экономики уже переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. А в нем все большую роль стали играть государства, расположенные в Восточной Азии, в первую очередь, Китай», – отметил сенатор.

Климов подчеркнул, что на этом фоне в государствах НАТО нет «ни дружбы, ни согласия, ни элементарного доверия». «Иначе зачем Вашингтону было взрывать трубы «Северного потока», лишая гарантированных поставок недорогого российского газа своих вроде бы союзников ФРГ и других индустриально развитых натовских стран континентальной Европы. Да и затяжной конфликт между натовскими государствами Грецией и Турцией до сих пор чреват военными действиями между ними, как это уже было в 70-е годы на территории острова Кипр. Об этом забывают, но ситуация там не такая простая, как кажется», – пояснил он.

«А разве открытый конфликт США и Турции, а он есть, Польши и Германии, а он есть, Франции и Британии, а они есть, Венгрии и ее натовских соседей, а они тоже есть, не свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе этой антироссийской военно-политической структуры, прямо ответственной за развязанный и спонсируемый ими так называемый украинский кризис…» – заключил Климов.

Москва, Мария Соколова

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