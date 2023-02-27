«Транснефть» начала прокачку нефти из Казахстана в Германию

«Транснефть» начала поставку казахстанской нефти в направлении Германии. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

«Мы в 15:00 по Москве начали прокачку в направлении «Адамовой Заставы» казахстанских объемов нефти. Транзитом через Польшу и далее на Германию», – цитирует его ТАСС.

В конце прошлой недели национальный оператор Казахстана «Казтрансойл» сообщил, что направил первые 20 тысяч тонн нефти для поставки в Германию. По его словам, годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» была направлена в декабре прошлого года. «Транснефть» уже в конце января была готова начать транзит топлива из Казахстана в Германию по заключенному с «Казтрансойл» договору.

Москва, Мария Соколова

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