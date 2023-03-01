«Груз 200 мы вместе»: бойцы ЧВК «Вагнер» отдают дань уважения погибшим товарищам

В память о погибших товарищах бойцы ЧВК «Вагнер» носят особые шевроны. Фотографию «вагнеровца» с такой нашивки опубликовал военный корреспондент Александр Яремчук в своем Telegram-канале «Военкор Ярем».

В кадре на бронежилете «музыканта» помещен шеврон с надписью «Груз 200 мы вместе». Как отметил военкор, подобные нашивки нередко можно встретить у бойцов ЧВК «Вагнер». Так они отдают дань памяти погибшим боевым товарищам.

Ранее такая нашивка была замечена у основателя «Оркестра» Евгения Пригожина в его видеообращении 23 февраля. Бизнесмен поздравил всех причастных с Днем защитника Отечества, находясь на переднем крае Бахмута, где «вагнеровцы» продолжают наступление.

Москва, Екатерина Попова

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