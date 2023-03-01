Россия и США продолжают обсуждение СНВ по закрытым каналам – МИД РФ

Россия и США обсуждают тематику стратегических наступательных вооружений (СНВ) по закрытым каналам. Об этом сегодня сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы обратили внимание на то, что в Вашингтоне официальные лица говорят о том, что по закрытым каналам обсуждение этой тематики ведется. Я могу подтвердить, что это действительно так», – цитирует Рябкова «Интерфакс».

При этом замглавы МИД РФ полагает, что «по большому счету все сказано и по открытым каналам». «Президент России неоднократно уже высказался на эту тему, в том числе после выступления с посланием Федеральному собранию, есть и соответствующее заявление МИД, были и другие комментарии», – подчеркнул он.

«Пока Соединенные Штаты не изменят свое поведение, пока мы не увидим признаков здравого смысла в том, что они осуществляют применительно к Украине, на Украине, не видим шансов для того, чтобы решение о приостановке ДСНВ было пересмотрено или заново изучено», – пояснил Рябков.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в договоре о СНВ, который предполагает сокращение ядерных арсеналов.

Москва, Мария Соколова

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