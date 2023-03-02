Бойцы ЧВК «Вагнер» сняли клип под песню Вики Цыгановой в Бахмуте

В Сети появился видеоклип, снятый бойцами частной военной компании «Вагнер» почти в центре Бахмута в ДНР, где сейчас ведутся кровопролитные бои.

Ролик опубликовала пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Telegram-канале. Комментируя публикацию, владелец частной военной компании уточнил, что бойцы сняли клип под песню Вики Цыгановой недавно – его привезли из Бахмута в четверг утром.

«Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города», – пояснил Пригожин.

На кадрах видно, как «вагнеровцы» размахивают флагами ЧВК, находясь на боевых позициях в Бахмуте. Накануне Пригожин опровергал данные о полученном ВСУ приказе отступить из города. По его словам, Украина бросила все силы на удержание Бахмута – «яростное сопротивление» бойцам ЧВК «Вагнер» сейчас оказывают десятки тысяч солдат ВСУ.

Москва, Екатерина Попова

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