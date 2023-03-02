Молдавия решила переименовать свой госязык в румынский

Молдавский парламент одобрил в первом чтении законопроект о переименовании государственного языка в румынский. Документ, который был внесен правящей партией «Действие и солидарность», одобрен голосами 56 депутатов, несмотря на протесты оппозиции.

В ходе обсуждения законопроекта представители оппозиции подняла в зале заседаний плакаты «Молдова, молдаване, молдавский», «Не издевайтесь над Конституцией», а голосование проходило под крики «Позор» и «Досрочные выборы», отмечает РИА «Новости».

Как отмечают авторы документа, принятый закон не является изменением Конституции и соответствует решению Конституционного суда по замене фразы «молдавский язык» на «румынский язык». При этом на «румынский язык» заменяются также слова «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык».

В декабре 2013 года Конституционный суд Молдавии вынес решение, что Декларация о независимости 1991 года, в которой говорится о румынском языке, имеет приоритет над Конституцией 1994 года, где государственный язык называется молдавским. При этом во всех учебных заведениях Молдавии преподавание ведется на румынском языке с 1992 года.

Кишинев, Мария Соколова

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