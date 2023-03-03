Четыре из пяти опрошенных предпочли контракт с ЧВК «Вагнер» мобилизации

Telegram-канал «Мюсли Лаврова» провел опрос среди читателей об их потенциальном выборе между мобилизацией и контрактом с ЧВК «Вагнер». Четыре из пяти ответивших предпочли второй вариант.

Источник: телеграм-канал «Мюсли Лаврова»

Источник задался вопросом о том, сколько российских военнослужащих задумываются о переходе в ЧВК «Вагнер». Эта тема актуализировалась после обращения бойцов из расформированного 352-го мотострелкового полка к Евгению Пригожину с соответствующей просьбой.

Предприниматель высоко оценил желание бойцов защищать свою страну и заявил, что приложит все усилия для удовлетворения их запроса.

«И, конечно же, когда ребята хотят идти воевать, а не просто сидеть где-то на учебном полигоне или расположении, это необходимо делать», – дополнительно отметил он.

Пригожин уже обеспечил обращение в органы военного управления для перевода бойцов в одно из действующих подразделений «вагнеровцев».

Москва, Светлана Антонова

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