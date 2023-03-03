В Совете Федерации призвали нанести удары по центрам принятия решений в ответ на диверсию Украины

Россия в ответ на нападение украинских диверсантов должна ответить нанесением удара по центрам принятия решений на Украине. Об этом заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в онлайн интервью «Парламентской газете». По его мнению, снизить накал диверсионной войны сможет победа в специальной военной операции (СВО).

«Тактические понятно – надо усиливать и границы, повышать бдительность и пограничников, и местного населения, усиливать контроль воздушного пространства на близлежащих к границе территориях. Все это понятно, это делается… Главной стратегической задачей является наша безусловная победа в СВО, потому что именно она снизит накал вот этой диверсионно-разведывательной борьбы, которую пытаются навязать нам неонацисты с Украины», – подчеркнул Джабаров, отметив, что российским спецслужбам следует усилить агентурную и разведывательную работу по своевременному выявлению диверсантов, предателей и их пособников.

Сенатор обратил внимание на период контртеррористической операции на Северном Кавказе, когда каждое наступление наших войск боевики сопровождали терактами на территории России в конце 1990 – начале 2000-х годов. «Это была попытка «огрызнуться», напугать население, посеять панику. Ничего из этих попыток не получилось. Все это было пресечено. Со временем каждый, кто участвовал в подобных операциях, понес заслуженное наказание», – напомнил он.

«Сейчас украинские спецслужбы пытаются отвлечь внимание своего населения, конечно, от Артемовска, они его называют Бахмутом. Потому что понятно – обречен этот город, российские войска в ближайшее время его возьмут… Думаю, нарастать они (диверсии) не будут. Обратите внимание, то, что произошло в Брянской области – главная задача была в чем: растянуть украинский стяг, зачитать обращение какой-то добровольческой российской армии и смыться назад на территорию… Добиваются они показных деяний для того, чтобы из западные кредиторы сказали – да, мы деньги вкладываем в украинцев не напрасно – видите, как они наносят удары РФ», – считает Джабаров.

По его мнению, «сейчас вся инициатива должна принадлежать России». «По мере наступления, по мере нанесения наших мощных ударов, а их необходимо наносить и по центрам принятия решений в самой Украине, по центрам расположения баз подготовки террористов, да и вообще по центрам работы спецслужб Украины, все меньше и меньше будет подобных вылазок. Будет не до этого – они будут думать о спасении собственных шкур прежде, чем думать о нанесении каких-то превентивных ударов по нашей стране», заключил Джабаров.

2 марта группа украинских диверсантов вторглась в Брянскую область. В селе Любечане они обстреляли автомобиль. В селе Сушаны беспилотник сбросил снаряд на жилой дом. Село Ломаковка было обстреляно из минометов. В результате погибло два человека, один ребенок получил ранение.

Москва, Мария Соколова

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