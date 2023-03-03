Температурные «качели» ожидаются в московском регионе в выходные

В предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье по ночам ожидаются минусовые температуры, а днем столбик термометра будет подниматься выше нуля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Столичный регион пока останется под влиянием тыловой части обширной тропосферной ложбины, где будет отмечаться перенос воздушных масс с северо-запада. До конца недели температура будет немного превышать климатическую норму, а в начале следующей недели немного похолодает. Будет преобладать облачная погода, пройдут небольшие осадки. Сохранится гололедица», – говорится в сообщении синоптиков.

В субботу, 4 марта, в регионе будет облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег). Местами гололед. Температура ночью в Москве -4...-2°, по области -7...-2°, днем в Москве -1...1°, по области -3...2°. Ветер юго-западный и южный, 6-11 м/с. Гололедица.

В воскресенье, 5 марта, облачно. Небольшие осадки, ночью по области местами умеренные (снег, мокрый снег). Температура ночью в Москве -3...-1°, по области -6...-1°, днем в Москве -2...0°, по области -4...1°. Ветер юго-западный и западный 6-11 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Гололедица.

В понедельник, 6 марта, начнется небольшое похолодание. Будет облачно, пройдет небольшой снег. Температура ночью -9...-4°, днем -6...-1°. Ветер западный 4-9 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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