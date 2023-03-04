российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 4 марта 2023, 21:50 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Украина пойдет прорывать красные линии»: Пригожин объяснил необходимость бороться за Россию здесь и сейчас

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о том, что будет, если специальную военную операцию (СВО) завершить в ближайшее время. Он подчеркнул, что такой вариант возможен, если пойти по «стандартному бюрократическому пути».

«Безусловно, спецоперация может закончиться хоть завтра, если пойти по стандартному бюрократическому пути. Можно отвести все те линии, на которых сейчас находятся наши войска. Нарисовать их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель добавил, что далее необходимо будет зафиксировать границу РФ и поставить на ней пограничников. Он подчеркнул, что после этого можно вручить всем новые ордена и дальше радоваться.

«Другое дело, как долго продлится эта радость. Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти «красные линии» и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может с бонусом. И в этом нет никаких сомнений. Тогда, вероятнее всего, опять начнется…Но это будет уже совсем другая история», – заявил глава ЧВК «Вагнер».

Пригожин отметил, что ему не нравится эта новая история. Он предположил, что она может оказаться более трагичной и кровопролитной, чем первая, поэтому бороться за Россию «нужно здесь и сейчас».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«Там всё рванет просто»: назван возможный срок атаки Киева на Приднестровье / Следкомитет возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Брянской области / Российские истребители сбили украинский Су-24 в небе над ДНР / «Кольцо смыкается»: Артемовск практически взят в окружение – советник врио главы ДНР / ВСУ ударили по Энергодару из тяжелой артиллерии / В Совете Федерации призвали нанести удары по центрам принятия решений в ответ на диверсию Украины / США выделят новую военную помощь Украине на $400 млн / Атака диверсантов: силовики взяли под контроль ситуацию в Климовском районе Брянской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,