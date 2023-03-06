В стране нет проблем? Пригожин прокомментировал вопрос о его амбициях на политическом поприще

Основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина возмутил очередной вопрос о его политических амбициях.

Редакция РИА «Новый День» обратилась с просьбой к предпринимателю прокомментировать сообщения в Сети, где все чаще говорят о растущем политическом влиянии Пригожина.

Основатель ЧВК «Вагнер» рекомендовал отложить в сторону соответствующие вопросы, отметив, что они не пойдут на пользу снабжению «вагнеровцев» боеприпасами.

«У вас что мозг-то свело на моих политических амбициях. У нас в стране, кроме политических амбиций, проблем, что ли, нет никаких? Вот появились «политические амбиции», сегодня встану на Бахмуте с одиночным пикетом с табличкой: «От********(отстаньте)!», – подчеркнул он.

Напомним, Пригожину уже неоднократно задавали вопрос о том, планирует ли он пойти в политику. Владелец ЧВК «Вагнер» отмечал, что не имеет политических амбиций, а своей главной задачей считает защиту интересов России.

Москва, Светлана Антонова

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