В Москве к вечеру ожидаются «идеальные» пробки

Девятибалльные пробки ожидаются сегодня в Москве после 16:00, и уже сейчас дороги значительно загружены. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на данные Центра организации дорожного движения.

«ЦОДД: Движение оцениваем в 7 баллов. Вечером ожидаем до 9 – рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. В связи с коротким рабочим днем час пик начнется раньше – примерно около 16:00. Сложно будет проехать в центральной части города, на ТТК, МКАД и вблизи крупных торговых центров и цветочных рынков», – говорится в сообщении ведомства.

Дептранс рекомендует отложить поездки на личном авто на более позднее время или воспользоваться городским транспортом.

При этом уже сейчас рекордное скопление людей отмечается вблизи мест продажи цветов. В частности, огромная толпа собралась у входа на Рижский цветочный рынок.

Москва, Андрей Дорофеев

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