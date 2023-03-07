Женщины vs мужчины: социологи выяснили, как россияне оценивают гендерное неравенство

В современной России женщины имеют одинаковое количество прав и возможностей с мужчинами. Такой точки зрения придерживается большинство россиян, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), такого мнения придерживается большинство россиян.

«Сегодня большинство россиян считают, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, как у мужчин – 61%. Ситуация в этой сфере становится благополучнее, с 2003 г. показатель вырос на 11 п. п», – отметили социологи.

По итогам опроса также выяснилось, что мужчины и женщины по-разному оценивают ситуацию с гендерным равенством в РФ. Первые чаще указывает на наличие равных прав и возможностей – 64% против 58% среди женщин. Отмечается, что прекрасный пол чаще говорит о бОльших привилегиях у мужчин – 31% против 15%.

В исследовании ВЦИОМ также отмечается, что представительство женщин в сфере управления остается недостаточным. «В обществе до сих пор устойчивы представления о том, что мужчина лучше справляется с функциями руководителя, сегодня так думают 41% россиян, и за последние годы этот показатель увеличился (+ 5 п.п. к 2004 г. и +11.п. к 2007 г.). При этом такую позицию разделяют в равной степени и мужчины, и женщины (43% и 40%), косвенно это подтверждает тезис о том, что гендерное неравенство – это не то, как думают мужчины о женщинах, а то, как думают женщины о себе», – пояснили социологи.

Кроме того, согласно результатам опроса, больше половины россиян (66%) считают, что быть хорошим родителем могут все независимо от пола, как и хорошим хозяином в доме (60%).

В опросе ВЦИОМ приняло участие 1 600 россиян старше 18 лет.

Москва, Мария Соколова

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