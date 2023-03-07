«В одни ворота»: в СПЧ оценили политику России по отношению к постсоветским государствам Центральной Азии

Программы сотрудничества Москвы с постсоветскими государствами носят ущербный для России, как это было в случае с Украиной. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его оценке, огромные средства помощи получают потенциальные предатели-русофобы.

«С каким упоением в последнее время нам рассказывается о финансовой поддержке Россией наших соседей/стратегических партнеров из Центральной Азии. То технику и деньги их МЧС подарим, то специальные учебные заведения для подготовки строителей там создадим, а теперь вот на строительство русскоязычных школ $500 млн выделим. И это всё в дополнение к тому, что их национальные ВВП (до 40%) формируются из средств, отправляемых из России», – отметил Кабанов в комментарии в телеграм-канале.

Правозащитник также обратил внимание на недружественную России политику Таджикистана. «На деле дружбы, любви и уважения к России и россиянам с их стороны нет ни в народе, ни в элитах. А вот напоминания о нашей совместной истории и жизни в СССР либо уничтожаются, либо переписываются с позиций захватнического колониализма и угнетения народов. Причем официально антироссийская риторика перешла на новый виток на фоне очередного вояжа американского руководства», – подчеркнул он.

«С одной стороны, мы конечно должны укреплять российское гуманитарное и политическое влияние, но и за «дружбу» всё же должны спрашивать. Иначе зачем нам выбрасывать огромные средства на потенциальных проамериканских предателей-русофобов? Как это уже было на Украине», – заявил член СПЧ.

Как полагает Кабанов, на фоне востребованности дополнительных средств внутри России программы помощи странам-соседям стоит пересмотреть. «У нас самих проблем объективно хватает: детей из деревень добрые люди возят к школьным автобусам (техники не хватает), врачам на передовой не повышают выплаты, а на закупку прицелов и высокотехнологичных протезов для наших бойцов люди средства собирают. И вообще-то у нас СВО... Может, с учетом всего происходящего есть смысл пересмотреть некоторые программы нашего «сотрудничества» с позиции реальных национальных и общественных интересов?» – считает он.

«Дружба», как и любовь, должна быть взаимной, а не потребительской в «одни ворота», как сейчас собственно и происходит», – заключил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

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