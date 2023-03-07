Небольшое потепление ожидается в Москве 8 марта, а концу недели – «температурный кульбит»

В Международный женский день в московском регионе слегка потеплеет, но местами будет идти снег. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Столичным дамам природа подарит потепление, хоть и небольшое, и, вполне вероятно, выглядывающее из-за туч солнце. Правда, без осадков не обойдется, а всё из-за серии атлантических циклонов, которые делают погоду на большей части европейской территории нашей страны довольно неустойчивой и часто меняющейся. Осадки будут идти преимущественно в виде снега и мокрого снега, поэтому сугробы могут еще подрасти», – пояснила ведущая видеоканала Гидрометцентра Екатерина Рязанова.

Ночью 8 марта в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура в Москве -10...-8°, по области -10...-5° (местами до -15°). Днем облачно, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), температура в Москве -1...1°, по области -3...2°. Ветер южной четверти 5-10 м/с, днем местами с порывами до 15 м/с. Гололедица.

В четверг, 9 марта, как сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, через Москву пройдет теплый фронтальный раздел. Ночью в столице будет минус -3… -1, днем – от 0 до 2 градусов, по области от -2 до 2 градусов тепла. При этом будет порывистый ветер до 15 м/с.

«Теплая погода радостью не покажется, потому что насыщенный влагой воздух и порывистый ветер не дадут расслабиться», – отметил Вильфанд.

10 марта Москва будет в тылу циклона, что приведет к понижению температуры до -9… -7 ночью, по области до -11. Днем тоже отрицательные температуры – от -4 до -2 градусов.

«11 марта, в субботу, температура совершит очередной кульбит, напоминающий погоду 8 марта. Будет очень нестандартная синоптическая ситуация – суть в том, что ночные температуры прогнозируются низкие, ветер будет юго-западный, температуры будут в диапазоне от -16 до -11 градусов. И затем очередное повышение температуры, и повышение во второй половине дня от -4 до 1 градуса тепла. И небольшой снег», – сказал синоптик.

В воскресенье, по его словам, в Москве и Подмосковье будет «по-настоящему теплая погода». Прогнозируется южный ветер, ночные температуры – 4… 1, а максимальные днем температуры до 4 градусов со знаком плюс.

Москва, Андрей Дорофеев

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