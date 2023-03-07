Carlsberg готовится продать российский бизнес до конца весны

Датский пивоваренный концерн Carlsberg готовится завершить сделку по продаже российского бизнеса до наступления лета. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания объявила о планах уйти из России в марте 2022 года после ввода российских войск на Украину. Позже Carlsberg Group сообщала, что решение оставить российский рынок привело к тому, что в первом полугодии 2022 года убытки составили $630 млн, несмотря на рост продаж в остальных странах.

Carlsberg Group принадлежит пивоваренная компания «Балтика». В портфель входит более 55 брендов пива, в том числе «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, Holsten.

Москва, Светлана Антонова

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