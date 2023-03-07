Столичная мошенница инсценировала собственную смерть, чтобы уйти от уголовного преследования. Об этом сообщила пресс-служба Преображенской межрайонной прокуратуры Москвы.

Об инсценировке стало известно в ходе нового уголовного дела, фигуранткой которого стала женщина.

«В протоколе о явке с повинной 51-летняя женщина, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) сообщила, что с целью избежать привлечения к уголовной ответственности по уголовному делу о мошенничестве, находившемуся в производстве Хамовнического районного суда города Москвы, в 2017 году ею принято решение об инсценировке своей смерти. Во исполнение задуманного, в квартиру, которую она на тот момент снимала, обвиняемая привезла умирающую незнакомую женщину, имевшую с ней очевидное внешнее сходство. Оставив в квартире женщину, а также свой паспорт, она покинула квартиру», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Позже дочь обвиняемой признала в умершей свою мать. В результате в июне 2017 года Клинским отделом ЗАГС было выдано свидетельство о смерти мошенницы. На его основании Хамовнический райсуд Москвы прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемой. С тех пор женщина жила по поддельным документам.

«В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) рассматривается в Преображенском районном суде. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Личность обвиняемой достоверно установлена путем проведения судебной дактилоскопической экспертизы и полностью опровергает факт ее смерти», – отметили в надзорном ведомстве.

По иску прокурора Преображенский райсуд установил отсутствие факта смерти и аннулировал соответствующую запись акта гражданского состояния.

Москва, Андрей Дорофеев

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