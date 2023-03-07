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Вторник, 7 марта 2023, 18:19 мск

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Российские войска уничтожили 2 самолета, склад боеприпасов и более 300 украинских военных

Российские войска продолжают наносить массированные удары силами авиации артиллерии по расположению украинских войск. Как сообщило Минобороны РФ, за последние сутки уничтожены два самолета, более десятка беспилотников, склад боеприпасов и более 300 украинских военных.

В частности, на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики. Уничтожен один танк, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также свыше 30-ти украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии группировки войск «Центр» и ударов авиации нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 75-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Смерч» и гаубица Д-30. Кроме того, в районе Марково в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Вблизи Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка в ДНР, а также Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.

Авиацией ВКС России вблизи Дружковки в ДНР сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит украинский самолет Су-25.

Кроме того, за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 398 самолетов, 217 вертолетов, 3356 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8205 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4294 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8780 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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