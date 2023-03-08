Лимит на снаряды – это человеческие жизни: Пригожин обсудил рабочие вопросы с артиллеристами ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил расположение артиллеристов «Оркестра» на Бахмутском направлении и обсудил с бойцами рабочие вопросы.

«Музыканты» рассказали предпринимателю, что по-прежнему сталкиваются с дефицитом боеприпасов. Проблема оказывает непосредственное влияние на ход боевых действий, а также на качество и скорость выполнения задач.

«Соответственно, артиллерия противника в разы активизировалась. Хотя и говорят в средствах массовой информации, что якобы артиллерия врага отходит. Никто не отходит, мы на себе это ощущаем, в том числе сейчас», – отметил один из бойцов.

Предприниматель подтвердил, что попал под артобстрел врага на пути в расположение артиллеристов «Оркестра». «Музыканты» в свою очередь сообщили ему, что поставки боеприпасов требуется увеличить в три раза для качественного выполнения задач.

Кроме того, участники встречи обсудили существование ограничений на поставку снарядов. Они указали, что нехватка боеприпасов приводит к дополнительным потерям:

«Лимит – это цена человеческой жизни. Если мы выполняем задачи, мы сохраняем жизни людей. Либо нам придется сказать парням «ребят, извините, вы сегодня погибнете, у нас установлены лимиты». Это глупо».

Пригожин в свою очередь высоко оценил работу российской промышленности. Он отметил, что она активно производят снаряды нового типа и нарастила объемы выпускаемой продукции.

«Единственное сейчас радует, что новые боеприпасы стали производить. Заслуга в этом в основном Мантурова и Насенкова, которые уперлись. Это хорошо, у новых боеприпасов точность значительно выше», – подытожил бизнесмен.

Донецк, Светлана Антонова

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