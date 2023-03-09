Суд рассмотрит дело бухгалтера и ее зама, укравших у столичной фирмы более 140 миллионов рублей

В столичный суд направлено уголовное дело о крупном хищении, которое совершили бухгалтер коммерческой фирмы, ее заместитель и сообщник на стороне. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Как было установлено, сотрудники фирмы с 2016 по 2021 год осуществляли ведение бухгалтерии и имели доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн». Пользуясь служебным положением, они перевели посредством поддельных платёжных поручений по надуманным предлогам в виде поставки различных товаров и настройки продукта для автоматизации предприятий денежные средства на счета 32 подконтрольных фиктивных организаций. Их сообщник при этом, заведомо зная о противоправных деяниях злоумышленников, выступил генеральным директором нескольких компаний-однодневок», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили правоохранители, в общей сложности было похищено более 140 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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