«Угроза очень велика»: эксперт оценил перспективы военных действий на территории Евросоюза

Угроза большой крупномасштабной войны на территории Европы очень велика и станет реальностью, как только США решат поставить на Украину истребители F-16. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генерал-майор, Герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, очередная помощь Запада для Киева, включающий поставку танков Leopard, не окажет существенного влияния на результат боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО).

«На сегодняшний день Киев фактически получил 90% того, что запрашивал. Остались только подводные лодки, истребители. Но я считаю, что это вопрос времени. И американцы, и НАТО отлично понимают, что истребители F-16 – для них нужна сложная инженерно-аэродромная сеть, которой нет на территории Украины. Значит их надо будет перебрасывать на территорию Польши, соседних натовских государств. Как только первый истребитель поднимется с их территории и прилетит на территорию Украины, то это уже будет говорить, что автоматически официально НАТО вступил в войну против России. И тогда мы вправе рассматривать все аэродромы, на которых будут находиться эти истребители, как военные цели. И тогда уже у России будут развязаны руки», – подчеркнул Липовой.

«Все отлично понимают, что угроза большой крупномасштабной войны в Европе на сегодняшний день очень велика. Очень высок процент, чтобы эта война вышла из рамок СВО, а перешла уже на территорию Европы. И все очень опасаются, что к началу этой войны в Европе в НАТО не останется ни боеприпасов, ни вооружения, и найдено эффективное средство борьбы с новейшей хваленой натовской техникой. Это прямой путь к проигрышу, поражению в этой мировой войне. Это осознают отлично натовские генералы, руководство США, и поэтому ко всем запросам Украины относятся очень осторожно, понимая о том, что это вопрос, который может в перспективе сыграть даже против них, если они пойдут на поводу запросов Украины. И в то же время они понимают, что проиграть нельзя ни в коем случае и они делают все, чтобы Украина дальше продолжала воевать», – отметил он.

Как считает Липовой, поставки западной военной техники не позволят киевскому режиму одержать победу. «Дальнейшая их (Leopard) судьба будет предрешена. Они будут уничтожены либо просто могут не дойти до поля боя в связи с тем, что у них очень большая масса. И в весеннюю распутицу они просто увязнут в грязи, которую сейчас мы наблюдаем непосредственно в зоне СВО… Вся эта тяжелая техника предназначена для применения на твердом грунте, в пустыне», – пояснил Липовой.

Вместе с тем, по его словам, истребители F-16 уступают российским самолетам по многим характеристикам. «Все тактико-технические свойства, которые они пускают в качестве рекламы, не соответствуют действительности… По тактико-техническим характеристикам, если сравнивать с нашими современными самолетами, он (F-16) ничем не превосходит наши, а некоторых аспектах он даже уступает нашим СУ-27, СУ-30 и МиГ-29. Поэтому расчет американцев на то, что он будет средством превосходства в воздухе, что он одержит победу, и его применение какой-то внесет серьезный перевес в результат боевых действий в зоне СВО, – эти шансы очень ничтожны», – считает он.

«Мифы о Leopard, о HIMARS уже практически развеяны. И точно также будет развеян миф о непобедимости этих современных истребителей F-16, и наши летчики, военнослужащие, танкисты быстро найдут противоядие, как их нейтрализовать на поле боя», – сказал Липовой.

В то же время генерал-майор констатировал, что против России уже «развязана Третья мировая война пока без применения ядерного вооружения». «Воюет Америка против России руками НАТО на территории Украины. Это идеальная модель, которую американцы выстраивали 30 лет, чтобы попытаться победить Россию, поставить ее на колени. И сейчас Америка сделает все, чтобы не проиграть, и чтобы эта война продолжалась, как можно дольше. Если не победят на поле боя, то они постараются экономически истощить Россию, экономически поставить нас на колени и тем самым признать, что они эту войну выиграли», – полагает он.

«Мы отлично знаем мировую историю, когда каждое столетие начиналось для России с того, что Европа объединялась и нападала на Россию. Чем это заканчивалось, мы тоже прекрасно знаем. К сожалению, это столетие не является исключением. Сегодня против нас воюет более 50-ти стран, и мы это отлично осознаем. Ну, и точно также мы знаем нашу историю, знаем, чем закончились предыдущие войны и знаем, чем закончится эта война для Европы, потому что правда за нами – враг будет разбит, и победа будет за нами», – заключил Липовой.

Москва, Мария Соколова

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