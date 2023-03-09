«Ползучее освоение территории»: в МИД РФ оценили последствия размещения на Украине польского военного центра

Строительство польского военно-полевого учебного центра на Украине втянет Варшаву в конфликт с Россией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, Польша таким образом продолжает «ползучее освоение» украинской территории.

Захарова обратила внимание на публикации в СМИ о строительстве польской компанией «Любава» в Волынской области Украины военно-полевого учебного центра, рассчитанного на 600 украинских военных. «Очевидно, что речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как «Польский добровольческий легион», который будет располагаться на базе упомянутого центра», – пояснила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что такими действиями Польша продолжает «ползучее освоение» территории Украины. «По сути этот легион создается для формирования комендантских подразделений для контроля над деятельностью органов власти и охраны правопорядка на территориях Западной Украины», – отметила Захарова.

«То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще-то, видимо, не беспокоит», – сказала она, добавив, что военные объекты на Украине «являются законной целью вооруженных сил РФ».

Москва, Мария Соколова

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