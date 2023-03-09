«Мародерство и невозможное скотство»: Зеленский подготовил Украину к тотальному разграблению

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским подготовил Украину к разграблению. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, так называемая помощь Запада, как и вывоз чернозема из страны, являются обычным мародерством и «невозможным скотством».

«Когда говорят, что Зеленский все держит под контролем, так он не представляет интересов Украины и уже давно. Он действует ровно в противоположном направлении. Все, что выгодно, полезно и нужно Украине, – все брошено в топку его либо личных болезненных амбиций, либо указаний, которые даются со стороны Запада», – заявила Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание на появившиеся в Интернете видеокадры с польскими фурами, которые вывозят украинский чернозем. «Чернозем во времена Второй мировой, для нас Великой Отечественной, вывозили фашисты, немцы, нацистские преступники… вот тем же самым занимались гитлеровцы. Я не знаю, как так получается, но мы видим, что не только на уровне националистической символики, литературы, каких-то ритуальных жестов, но даже на уровне вот такого мародерства государственного масштаба повторяются события тех лет», – констатировала она.

«Задача одна – получить максимальную прибыль от конфликта. Этого же, собственно, добивается и Зеленский со своими западными руководителями, которые используют жителей страны как пушечное мясо, и просто устраивают глобальную распродажу Украины. Но это уже не распродажа. Все-таки во время распродажи нужно кому-то что-то компенсировать. Это просто мародерство, разграбление, как оно есть», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, о стремлении стран Запада максимально заработать на украинском конфликте наглядно говорит недавнее признание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что основную помощь от Запада страна получает в виде кредитов – за 2022 год госдолг вырос на $13 млрд и составил $111 млрд.

«Ну, это же просто невозможное скотство. Ведь гражданам Украины все это время рассказывали, что Запад им помогает, что Запад на их стороне – отстаивает их государственность. Им столько рассказывали о безвозмездной помощи, которая является проявлением любви и заботы об их будущем, о демократии на Украине, о свободе. Какая же это свобода для граждан Украины?! Это закабаление настоящее! Та самая кабала, из которой выхода-то нет», – сказала Захарова.

«111 млрд – это неподъемные деньги даже для самого развитого государства с процветающей экономикой, промышленностью, с темпами роста соответствующими… 111 млрд на сегодняшний день для Украины – это повод полностью забрать полностью то, что останется от времен правления Зеленского всеми, кто дает эти кредиты сейчас. Забирать будут масштабно, забирать будут все», – пояснила она.

Захарова также обратила внимание, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Да, в этот раз надо отдать должное – мышеловку готовили долго, и она получилась очень красивой, знаете, как фотообои, на которых было изображено море, солнце, горы и граждане Украины, ведомые Зеленским, туда побежали. А теперь оказалось, что это не море, солнце и горы, а железобетонная стена, о которую все сильно ударились. Расплачиваться за политику Запада и современных украинских властей придется украинским гражданам», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»