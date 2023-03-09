Мешает их спокойному чиновничьему существованию: Макаренко о мотивах неприязни военных функционеров к Пригожину

Военные функционеры и чиновники недолюбливают основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за его желание публично говорить о проблемах в ходе СВО и добиваться их справедливого решения. Об этом заявил публицист и блогер Эрнест Макаренко.

Спикер напомнил, что некоторое время назад бизнесмен широко освещал инцидент со «снарядным голодом» у «музыкантов». Блогер считает, что представители МО РФ намеренно ограничили поставки боеприпасов «Оркестру», чтобы доставить предпринимателю неприятности:

«Не имея полной информации о тех событиях, я не могу судить о происходящем внутри этих механизмов. Но по тому, что стало публично известно, напрашивается только такой вывод: это попытка предателей убрать неугодного руководителя боевого отряда, сражающегося за Россию».

Макаренко добавил, что Пригожин стал неудобной фигурой для некоторых представителей отечественного военного и политического руководства. Публичные высказывания основателя ЧВК «Вагнер» вынуждают их прекратить праздную жизнь и заниматься выполнением непосредственных обязанностей:

«Это предательство интересов государства. А Пригожин – да, резкий. Да, неудобный. Но если то, о чем он говорит, происходит на самом деле, такое нельзя скрывать. Картина, складывающаяся у меня при просмотре средств массовой информации, заявлений Пригожина и реакции на его слова, такова, что часть чиновничьей элиты, которая, по сути, предает государство своими делами и поступками, пытается главу ЧВК «Вагнер» «задвинуть». Не потому, что он патриот, сознательный и умелый борец за Россию, а просто потому, что он мешает их спокойному чиновничьему существованию».

Публицист выразил надежду, что в скором времени проблемы будут урегулированы. Он указал, что существующие трудности напрямую влияют на эффективность участвующих в СВО подразделений, а также количество потерь.

«Конечно, решительная перестройка всего механизма должна произойти после конфликта. Но требует исправления прямо сейчас. Ради нашей победы и ради жизни наших ребят, которые прямо в этот момент сражаются за наше будущее и право жить против мерзавцев, желающих уничтожения России», – заключил спикер.

Инцидент с дефицитом снарядов в ЧВК «Вагнер» вызывал широкий резонанс в российском обществе. Проблему «снарядного голода у «музыкантов» освещали рядовые граждане, деятели эстрады и даже главы субъектов РФ.

Москва, Екатерина Попова

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