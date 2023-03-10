Запад заинтересован в обострении мирового продовольственного кризиса: эксперт объяснил, чем важна «зерновая сделка» для России

Запад заинтересован в усугублении мирового продовольственного кризиса, считает заместитель главы исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. По его оценке, в таких условиях для России выгодно продлить так называемую «зерновую сделку», поскольку отказ от нее не упростит экспорт продовольствия на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал на «круглом столе» в Москве.

«Думаю, что «зерновая сделка» все же будет продлена. Нынешнее ее состояние Россию не устраивает, потому что Запад так и не снял те косвенные ограничения на обслуживание экспорта российского продовольствия, зерна, которые сохраняются – вопросы фрахта, страхования, юридического обслуживания, они очень важны, и они по-прежнему блокируются Западом», – пояснил Суслов.

Эксперт обратил внимание, что Запад пытается воспрепятствовать укреплению отношений Москвы со странами мирового большинства, в которые и направляется российское зерно. «Запад заинтересован в усугублении мирового продовольственного кризиса для того, чтобы переводить стрелки на Россию и говорить – вот, смотрите, Россия виновата. И тем самым пытаться ослабить привлекательность России в странах мирового большинства. Поэтому, чего уж греха таить, Запад препятствует тому, чтобы Россия эффективно доставляла свою продовольственную продукцию странам Африки, Ближнего Востока, Азии – то есть тем, кто в первую очередь в этом нуждается», – подчеркнул он.

«Турцию здесь винить в этом сложно. Здесь главным посредником, который взял на себя обязательства по устранению всех препятствий, является секретариат ООН при всей зависимости секретариата ООН и лично [генсека ООН] Антониу Гутерриша от коллективного Запада… Действительно очень сложно ожидать от секретариата ООН способности добиться от Запада реализации зерновой сделки», – отметил эксперт.

Тем не менее, как считает Суслов, даже в таких условиях отказ от «зерновой сделки» не упростит экспорт российского продовольствия. «Сохранение «зерновой сделки» сохраняет у России инструмент добиваться своего и искать пути. Россия же сохраняет способности, кстати, вернулась даже к докризисным объемам экспорта нефти – появляются теневые танкеры и так далее, формируется иной сегмент мирового нефтяного рынка. Может быть, что-то подобное получится в области продовольствия», – полагает он.

«В любом случае, непродление «зерновой сделки» не даст России ничего, что позволило бы ей более эффективно доставлять свое продовольствие странам Азии, Африки и Ближнего Востока. Но то, что усилилась бы критика России со стороны Запада, обращенная именно к этим самым развивающимся странам, что вот Россия усугубляет мировую продовольственную проблему и так далее, – это совершенно точно. Поэтому мой прогноз – мы сделаем максимум в оставшееся очень недолгое время, чтобы все-таки взять от Запада еще одно какое-то обязательство по устранению препятствий, но, думаю, что, в конечном итоге, сделка будет продлена», – заключил Суслов.

Зерновая сделка была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Гарантами ее выполнения выступают ООН и Турция. Соглашение включает в себя вывоз зерна из Украины и экспорт российских продуктов и удобрений. В украинского части сделка выполняется и будет действовать до 18 марта. При этом в отношении товаров из России договоренности не выполняются.

Москва, Мария Соколова

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