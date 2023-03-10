«Направленная эволюция»: в Минобороны РФ заявили о преднамеренном изменении вирусов фармкомпаниями США для продвижения своих вакцин

Американские фармакологические кампании работают над изменением вирусов, что может предоставить конкурентные преимущества при реализации вакцин и медикаментов для лечения побочных эффектов от вакцинации. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

«Обратите внимание на запрос Сената США к министерству здравоохранения в отношении исследований «направленной эволюции», проводимых корпорацией «Пфайзер». В запросе сделана попытка оценить достоверность сведений, полученных американской некоммерческой организацией «Проект Веритас» от директора «Пфайзера» по исследованиям и разработкам Джордана Уокера», – сказал Кириллов.

Как напомнил генерал-лейтенант, Уокер заявил, что компания использует возможность проведения исследования «направленной эволюции» для повышения эффективности своих вакцин.

«Комментируя подходы к созданию новых вакцинных препаратов, Уокер отметил: «Почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины». Таким образом, сотрудник «Пфайзера» признает факт проведения исследований «направленной эволюции», имеющих целью получение конкурентных преимуществ и увеличение прибыли», – отметил Кириллов.

По его словам, заявления Уокера подтверждаются высказываниями бывшей сотрудницы «Пфайзер» Карен Кингстон. Она прямо заявила, что продукция американской фармацевтической компании «по определению, является биологическим оружием». При этом она сослалась на американское законодательство, которое определяет биологическое оружие как любой биологический агент, токсин или устройство доставки, и под определение которых подходят вакцины с технологией мРНК.

«По имеющейся информации, разработка вакцин данного типа проводилась на средства госбюджета США с 2017 года и к моменту появления коммерчески доступных препаратов было понятно, что они могут вызывать развитие сопутствующих заболеваний и серьезные осложнения – менингит, анафилактический шок, острый инфаркт миокарда, инсульт. Лечить побочные эффекты вакцинации также предлагалось препаратами компаний «Пфайзер» и «Модерна», которые уже получили многомиллиардные государственные контракты», – заявил начальник российских войск РХБ защиты.

По его словам, подобный подход, позволяет американским фарм-производителям в полной мере использовать появление новых патогенов в своих интересах и получать неограниченную прибыль.

Москва, Андрей Дорофеев

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