В выходные в Москве резко потеплеет, но сильный ветер и осадки все испортят

Предстоящей ночью в Москве и Подмосковье ожидаются морозы, местами до минус 19 градусов, однако затем в столичном регионе резко потеплеет. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Активный атлантический циклон в выходные будет перемещаться от Белоруссии на север-северо-восток к Баренцеву морю, оказывая при этом существенное влияние на погоду столичного региона. Осадки в субботу пройдут в виде снега, мокрого снега, местами будет возможен гололед. В воскресенье, когда существенно потеплеет, будет отмечаться дождь. Погода будет ветреной, в субботу днем и в ночь на воскресенье прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с, днем лишь немногим меньше», – говорится в сообщении синоптиков.

В субботу, 11 марта, ночью ожидается переменная облачность, по области местами небольшой снег, в Москве -13...-11°, по области -15...-10°, местами до -19°, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Днем небольшие осадки, местами гололед, в Москве -2...0°, по области -4...1°. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Гололедица.

«Погоду уже вполне можно назвать ненастной», – отметили в Гидрометцентре.

В воскресенье, 12 марта, облачно, осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Ночью в Москве -2...0°, по области -5...0°, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем в Москве 3...5°, по области 1...6°, ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Гололедица.

В понедельник, 13 марта, будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью -10...-5°, днем -5...0°. Ветер западный 5-10 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»