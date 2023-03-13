Сбербанк предупредил о всплеске числа мошенничеств с обвинениями в мнимой госизмене

В России растет число случаев телефонного мошенничества с применением угрозы обвинения жертв в государственной измене. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Сбербанка.

Как пояснили в кредитной организации, мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счёта переводы в пользу армии Украины. А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинён в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После этого мошенники подключают «службу безопасности банка» и вынуждают напуганного клиента переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить «сотрудника» банка, якобы укравшего персональные данные клиента.

«Сбербанк в последнее время фиксирует рост мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием ВСУ. Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии. В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берёт кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому банк призывает граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками.

Кузнецов посоветовал, чтобы обезопасить себя, дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следить за их историей – так клиент сможете быть уверенными в том, что полностью контролируете свой счёт.

«Помните, что банк никогда не просит клиента продиктовать полный номер карты, код из СМС или трёхзначный код на обороте карты (CVV). В онлайн-библиотеке Сбера «Кибрарий» можно найти множество полезных материалов для защиты себя и своих близких от кибермошенничества», – добавил он.

Москва, Андрей Дорофеев

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