Россияне считают деятельность основателя и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина полезной. Это следует из результатов опроса, проведенного во «ВКонтакте». Порядка 98% участников опроса однозначно выразили свое одобрение.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» однозначно выразили свое одобрение деятельности, которую ведет владелец ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин. По результатам опроса в группе «Наши новости» 98% участников высказались одобрительно в ответ на соответствующий вопрос. Лишь 2% из них придерживаются иного мнения. Всего в опросе приняли участие более 4 тысяч человек.

Источник: «Наши новости» в соцсети «ВКонтакте»

Значимая поддержка россиян основателя и владельца ставшей легендарной группы ЧВК «Вагнер» вполне объяснима. Сегодня «музыканты» находятся на самом острие боевых действий СВО. Они участвуют в тяжелых боях за Бахмут (Артемовск) несмотря на разноплановые проблемы, например, снарядный голод.

Руководство ВСУ, в свою очередь, признает «Вагнер» самой организованной, результативной и опасной силой, которая противостоит киевскому режиму. Пригожин неоднократно заявлял, что сделает все, чтобы обеспечить своих бойцов, сражающихся за Родину, всем необходимым. А в случае тяжелого положения – останется с ними до конца. Народная любовь и поддержка «музыкантов» и «дирижера» видится логичной и единственно возможной реакцией патриотически настроенных людей.

Напомним, по результатам опроса независимой исследовательской службы Russian Field, более 40% россиян поддержали деятельность Пригожина в зоне проведения СВО.

Москва, Екатерина Попова

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