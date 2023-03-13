В московском регионе заметно потеплеет

Стабильные плюсовые значения дневной температуры воздуха ожидаются в московском регионе до конца недели. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
«Во вторник атмосферный фронт пройдет по территории столичного региона с усилением ветра и осадками. В дальнейшем, на фоне роста атмосферного давления и усиления влияния антициклона, будут чередоваться солнечные периоды и дни с небольшими осадками», – отметили в Гидрометцентре.
Во вторник, 14 марта, ночью будет облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, местами умеренный. Температура в Москве -6...-4°, по области -8...-3°. Днем потеплеет до 6° – погода прогнозируется облачная с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Вероятен порывистый ветер местами до 17 м/с, на юге Подмосковья до 20 м/с.
В среду, 15 марта, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью до 3°, днем – до 7°. В четверг, 16 марта, облачно. Ночью и днем возможны небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег) при температуре до 5°.
В пятницу, 17 марта, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью -3...2°, днем 0...5°. В субботу, 18 марта, переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью -7...-2°, днем 1...6°.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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