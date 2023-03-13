Хаос и недоразвитие: в Госдуме оценили ситуацию в российском ТЭК

Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) оказался в состоянии хаоса, благодаря нынешней экономической политике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли депутаты Госдумы от КПРФ по итогам обсуждений в нижней палате парламента. По их оценке, реформа по разделу системы на отдельные предприятия явно потерпела крах.

В частности, заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев обратил внимание на позицию экономического блока правительства. «Министр экономического развития [Максим Решетников] недавно был у нас на комитете и сказал буквально так – что нам удалось сохранить рыночные принципы и рыночные институты. Значит, задача была не спасти экономику, не дать ей дальнейшую жизнь, а главное – сохранить рыночные институты – вот божок, который сегодня молится наше правительство», – подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что в результате реформы ТЭК была уничтожена единая система, а порядка 30% энергетики было продано иностранцам. «Сегодня уже, допустим, Иркутская, Братская, Усть-Илимская, Красноярская ГЭС принадлежат США… С 70-го по 90-й годы выработка электроэнергии выросла с 470 до 1082 млрд киловатт/часов. То есть 2,3 раза. А за 30 лет вот этих всех преобразований энергетика увеличилась на 3,7%. Это не рост, это вообще ничего. А зачем же мы тогда эти преобразования делали, если получили пшик? За это время в Китае энергетика выросла в 11,5 раз», – пояснил депутат.

При этом Арефьев отметил, что одновременно тарифы в России выросли в 15 раз, а рентабельность снизилась в 2 раза. «За годы реформ Россия недопроизвела 3 млрд киловатт/часов электроэнергии, что эквивалентно 3-летней работе всей энергосистемы в 10-м году. Затраты электроэнергии на единицу ВВП у нас составили 0,61, что в 6 раз выше, чем в Великобритании. А снижение этого коэффициента в 5 раз меньше и ниже, чем в Германии. То есть все меньше, все ниже. Ну и самое главное, что обновление основных фондов, то есть частники получили энергетику, но они ее не модернизировали, не вкладывали туда никаких денег… Реформа не дала никаких результатов», – заявил он.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по энергетике Сергей Левченко со своей стороны подчеркнул, что энергетику невозможно развивать в отрыве от других отраслей. «Разве можно планировать развитие ТЭК, если мы не будем знать, как у нас будет происходить добыча и уже не только углеводородов, о которых мы говорим, мы говорим и о водороде, и о многих других ресурсах, из которых можно делать энергоресурсы. Разве можно развивать энергетику, если мы сегодня практически уничтожили энергомашиностроение. По самым скромным, самым оптимистичным расчетам, восстановить ее можно только через 10 лет. Сегодня нет никаких решений для того, чтобы восстановить энергомашиностроение по крайней мере по крупному генерирующему оборудованию и так далее. В последние годы мы рассчитывали на то, что будем поставлять крупное энергетическое оборудование из-за рубежа. И вот сегодня мы приехали», – констатировал он.

«У нас нет сегодня достаточной подготовки кадров и научных в том числе, и практических, чтобы развивать эту системную отрасль. Нет и пока не предвидится, потому что серьезных решений нет. Разве мы можем развивать энергетику эффективно, если потребители сегодня продолжают расти на европейской части, а прирост энергомощностей идет на восточной части? Мы вынуждены возить по нашей огромной стране, в том числе и очень дорогие сухопутные перевозки. Мы только загружаем неэффективно транспорт», – отметил Левченко.

Парламентарий полагает, что развитие ТЭК – это вопрос общего стратегического планирования. «Если вот сейчас также хаотично будет развиваться это направление, мы дальше будем натыкаться на проблемы, которые возникают в результате наших же собственных решений или отсутствия решений. Поэтому настало время стратегического планирования», – считает он.

«Рассчитывать на то, что отрасль сама себя, как барон Мюнхгаузен, вытащит из болота, невозможно. Необходимы радикальные изменения в стратегическом планировании, среднесрочном, краткосрочном по всей экономике РФ. Иначе мы и завтра придем к тому моменту, который есть сегодня в Якутии, да и других субъектах, где до сих пор либо иностранное работает оборудование крупное, либо отечественное оборудование 1937 года. Вот к такой ситуации мы с вами пришли», – заключил Левченко.

Москва, Мария Соколова

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