Мужчина с ножом ограбил подростка в подмосковном автобусе

В подмосковном Дмитрове вооруженный ножом мужчина совершил в автобусе разбойное нападение на школьника. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Сдедственного комитета

России по Московской области.

«13 марта 2023 года в обеденное время неизвестный мужчина, находясь в салоне рейсового автобуса, воспользовавшись отсутствием взрослых, подошел к подростку, и, приставив нож к его животу, потребовал передать мобильный телефон. Мальчик реально опасаясь за свою жизнь, передал мужчине телефон стоимостью порядка 35 тыс рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Следкомитетом по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался житель Саратова 1977 года рождения. У него изъят похищенный телефон.

«В настоящее время мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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