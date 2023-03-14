Мужчина с ножом ограбил подростка в подмосковном автобусе

В подмосковном Дмитрове вооруженный ножом мужчина совершил в автобусе разбойное нападение на школьника. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Сдедственного комитета
России по Московской области.
«13 марта 2023 года в обеденное время неизвестный мужчина, находясь в салоне рейсового автобуса, воспользовавшись отсутствием взрослых, подошел к подростку, и, приставив нож к его животу, потребовал передать мобильный телефон. Мальчик реально опасаясь за свою жизнь, передал мужчине телефон стоимостью порядка 35 тыс рублей», – говорится в сообщении ведомства.
Следкомитетом по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался житель Саратова 1977 года рождения. У него изъят похищенный телефон.
«В настоящее время мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», – добавили в СК.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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