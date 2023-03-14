Маме на заметку: профилактика снизит для ребенка риск заразиться кишечной инфекцией

В российских городах повысилась заболеваемость школьников и воспитанников детсадов.

Эксперты напоминают, что весна, как и осень – сезон роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Особенно им подвержены в юном возрасте. Причем, в детских коллективах заболевания быстро распространяются, так как передаются контактным путем. В весенний период педиатры рекомендуют усилить меры профилактики заражения ротавирусом, норовирусом и иными возбудителями.

За минувшую неделю заболеваемость кишечными вирусами в Ханты-Мансийском автономном округе выросла на 43% относительно показателей предыдущих периодов. Также по оценкам экспертов она на 25% превышает уровень заболеваемости последних лет. В основном дети страдают от норовирусов. Схожую картину можно наблюдать и в других регионах.

Стоит отметить, что заболевания кишечными инфекциями коварны, их симптомы можно спутать с признаками отравления. Так у заразившегося ребенка появляются боли в животе, рвота, сильная тошнота и диарея. При этом заболевание сопровождается жаром, головными болями и першением в горле, за что оно получило название «кишечный грипп».

ОКИ стремительно распространяются в классах или дошкольных группах, так как инфекция передается через контакты с поверхностями – полотенца, игрушки и т.д. В детском коллективе достаточно появиться одному ребенку с симптомами, и можно ожидать вспышку. Чтобы снизить вероятность заражения, рекомендуется чаще и тщательнее мыть руки, особенно перед приемом пищи, а также в целом соблюдать правила гигиены.

Если все же у ребенка проявились симптомы, вызывающие подозрения на ОКИ, стоит обратиться к врачу. Только специалист может определить точный диагноз и выписать нужные препараты. До оказания квалифицированной помощи следует изолировать заболевшего, чтобы не допустить распространения инфекции. Также стоит контролировать его температуру и обеспечить обильное питье. Инфекция поражает кишечник, что приводит к нарушению всасываемости и быстрому обезвоживанию. Детский организм сильнее страдает от таких симптомов.

Согласно последней информации, в Карпинске (Свердловская область) закрылось сразу несколько групп в разных детских садах. Причинами стали высокая заболеваемость ОКИ, а также ковид и ОРВИ, которые аналогично активизируются в зависимости от сезона.

Москва, Светлана Антонова

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