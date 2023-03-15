Иван Добровольский рассказал Ксении Собчак о заработке блогеров в российской соцсети ЯRUS

Технологичное и устойчивое к большим нагрузкам и кибератакам: сегодня в приложении ЯRUS 10 миллионов пользователей. Уникальная монетизация, быстрое развитие и агрегированный контент, – об этом и многом другом Ксении Собчак рассказал руководитель социальной сети ЯRUS.

В офисе ЯRUS в Санкт-Петербурге состоялась беседа руководителя соцсети Ивана Добровольского и журналиста Ксении Собчак. IT-эксперт рассказал, что приложение ЯRUS из небольшого сервиса трансформировалось в российскую социальную сеть. Сейчас в ЯRUS предоставлен пользовательский контент, а также новости и видео из других источников.

«Если говорить про нагруженность системы, то мы пользуемся такими же технологиями, как и весь мир, а если говорить про алгоритмику, то мы –впереди планеты всей, и во многом и обходим западных коллег», – рассказал эксперт.

Алгоритмы ЯRUS, про которые говорит Иван Добровольский в беседе с журналистом, позволяют пользователям удобно настроить свои «персональные ярусы». Руководитель соцсети ЯRUS пояснил Ксении Собчак, что это такое.

«Ярусы – это полочки, на которых лежит контент с типами интереса, где можно очень легко найти все, что вас интересует. Новости и публикации про спецоперацию? Пожалуйста. Не нужна спецоперация, а нужен футбол? Пожалуйста. Нужно что-нибудь про котиков – пожалуйста», – говорит спикер.

Иван Добровольский поделился основным вектором развития соцсети ЯRUS. В перспективе планируется создание дополнительных сервисов для авторов. Руководитель ЯRUS подчеркивает, что этот ход будет сделан в связи с активным развитием блогинга.

Эксперт рассказал журналисту, что в приложении может заработать каждый пользователь. Помимо ежедневных бонусов для активной аудитории, авторы качественного контента могут получать 50 рублей за каждую 1000 уникальных просмотров роликов. Крупные инфлюенсеры за 100 тыс. просмотров получат вознаграждение 500 тыс. рублей, за 1 млн просмотров – 5 млн рублей.

Подробный разговор Ксении Собчак и Ивана Добровольского доступен для просмотра на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!»

Москва, Екатерина Попова

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