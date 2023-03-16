Сложности с обслуживанием самолетов возникли в аэропортах Москвы после ужесточения мер безопасности

Аэропорты Московского авиаузла (МАУ) и базирующиеся в них авиакомпании испытывают сложности с обслуживанием самолетов из-за введенного с 10 ноября 2022 года третьего уровня безопасности. Как пишет газета «Коммерсант», перевозчики опасаются точечных сбоев в расписании во время летнего сезона.

Как отметило издание, по итогам оценки уязвимости в аэропортах в перевозочный сектор транспортной безопасности – закрытую часть, куда запретили доступ по разовым пропускам, – попали значительная часть перронов, контрольно-пропускные пункты и авиационно-технические базы авиакомпаний.

О рисках Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) уведомила минтранс еще в ноябре. «Запрет на допуск лиц с разовыми пропусками приводит к невозможности доставить запчасти воздушных судов, комплектующие, тестовое оборудование на авиационно-технические базы для проведения соответствующих работ», – указано в письме от 17 ноября.

Кроме того, проблемы с доступом испытали сотрудники Росавиации и Ространснадзора, не имеющие постоянных пропусков. В АЭВТ подчеркнули, что в МАУ в случае длительного действия режима третьего уровня могут возникнуть «критические затруднения в производстве техобслуживания воздушных судов» вплоть до «масштабной остановки перевозок».

В ответном письме от 23 ноября минтранс сообщил АЭВТ, что предложение отрасли выдавать разовые пропуска потребует затяжных согласований, и посоветовал оформлять постоянные пропуска.

Масштабного сбоя, по словам источников издания, удается избегать «совместными усилиями аэропортов, перевозчиков и контрагентов». Но ситуация остается напряженной и может усугубиться летом с ростом трафика.

Часть источников опасается повторения осенней ситуации, когда из-за отсутствия разовых пропусков на машины страдала логистика поставок бортового имущества, оборудования и расходных материалов для техобслуживания.

Операционная деятельность авиакомпаний требует допуска в перевозочный сектор «сотрудников разных компаний в разных форматах: кто-то приезжает однократно». Не для всех можно оформить постоянный пропуск, объясняет один из собеседников издания, отсутствие разовых пропусков доставляет неудобства, усложняет логистику и затягивает некоторые виды работ. На проверку в правоохранительных органах для выдачи постоянного пропуска, по словам нескольких источников, уходит в среднем три-четыре недели.

Источники в аэропортах отметили, что также испытывают сложности с координацией новых клиентов и разовых поставщиков.

Рассчитывать на послабления от минтранса и правоохранителей до полного снятия ограничений не стоит, считает главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров: «Никто не возьмет на себя такую ответственность». Но серьезных сбоев и проблем с обслуживанием эксперт не ожидает и считает опасения преувеличенными.

Москва, Андрей Дорофеев

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