Басманный суд заочно арестовал экс-редактора «Медузы»*

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего редактора запрещенной в РФ «Медузы»* Илью Красильщика** (признан иноагентом) за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«16 марта 2023 года Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-редактора «Медузы»* Красильщика Ильи Иосифовича**, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК РФ сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», – говорится в сообщении.

Дело в отношении господина Красильщика** возбудили в апреле 2022 года за пост в соцсети о событиях в украинском городе Буча. В июле прошлого года МВД объявило его в розыск. 2 марта 2023 года Красильщику** заочно предъявили обвинение по п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

После начала специальной военной операции Красильщик** уехал из России.

*организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

**включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»