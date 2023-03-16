Фальшивые менялы в бутафорском офисе оставили гостя столицы без 4,5 млн рублей

Мошенники похитили у гостя Москвы крупную сумму под видом обмена валют. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники арендовали офис в здании на Мясницкой улице и разместили объявление в сети Интернет об услугах по обмену валют. На предложение откликнулся уроженец Ростовской области, которому потребовалось конвертировать вырученные от продажи автомобиля деньги в иностранную валюту по выгодному курсу», – рассказала Волк.

Мужчина встретился с аферистами в «офисе» и передал им более 4,5 миллиона рублей для пересчета и обмена на доллары. Получив деньги, мнимые операционисты под надуманным предлогом вышли из помещения и исчезли.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали 32-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья и 35-летнюю москвичку. Похищенных денег при них не нашли.

Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавила представитель МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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