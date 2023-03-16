Мы должны доказать, что русские могут: Пригожин объяснил важность освобождения Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» возьмут Бахмут в любом случае из принципа, несмотря на созданные препятствия, заявил глава «оркестра» Евгений Пригожин.

Объясняя снарядный голод, возникший в подразделениях ЧВК, ее основатель отметил, что планы по наступлениям, о которых много говорят военные чиновники, у них не реализуются. По его мнению, причиной этого является плохая система управления в ВС РФ, которая должна быть «выстроена руками, а не далекими указами».

На этом фоне успехи «музыкантов» в Соледаре и других населенных пунктах Донбасса выглядят как мощный раздражитель для функционеров. Именно поэтому ЧВК «Вагнер» вставляют палки в колеса в надежде сорвать штурм Бахмута.

Несмотря на все преграды, Евгений Пригожин заверил, что город будет взят. Это, по его словам, необходимо для поддержания имиджа России и российского народа.

«Но ЧВК «Вагнер» все равно возьмет Бахмут, мы все равно возьмем его и возьмем принципиально не потому, что это хочется Пригожину, и не потому, что Пригожин сейчас имеет такие, извиняюсь, большие политические амбиции, что он обязательно должен взять Бахмут и этим пропиариться», – заявил он.

Пригожин также отметил, что противодействие ЧВК «Вагнер» со стороны функционеров не ограничивается сокращением поставок снарядов.

Проблемы также возникли с авиаперелетами и связью. Последнее затрагивает непосредственно участвующие в боевых действиях отряды, поскольку пилоты «оркестра» не могут сообщить подразделениям российских ПВО о вылете, что в итоге может привести к непоправимым последствиям.

Пригожин подчеркнул, что война – это очень серьезная работа, а создание каких-либо дополнительных препятствий просто неуместно. Он уверен, что возникшие проблемы созданы намеренно, чтобы «вагнеровцы» ничего не делали, как и все остальные подразделения.

Москва, Светлана Антонова

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