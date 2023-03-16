«Пакостят знатно»: либералы во власти являются тормозом России с монополией на экономику

Построить в России отвечающую нынешним требованиями финансово-экономической систему сегодня невозможно из-за монополии либералов во власти. Такое мнение высказал известный экономист и публицист Михаил Хазин в своей статье в телеграм-канале. По его оценке, нынешнюю ситуацию можно сравнить со сгоревшим домом.

«Есть только две проблемы. Первая состоит в том, что у нас есть люди, которые хотят жить в остатках старого. Это они цепляются за наше членство в ВТО и МВФ, пытаются спасти остатки влияния долларовой системы и её ценообразования и так далее. Они, конечно, проиграют, но пакостят знатно. Вторая – в том, что для того, чтобы строить новый дом нужен план. А вот плана нет. При этом «мягкие» сторонники «старого дома» уже дважды предлагали стране что-то там написать («план 2020» и «план Мау», который даже не был опубликован, хотя о его разработке на первом этапе много писали), но получилось не очень. Кстати, а почему бы не обсудить результаты выполнения «плана 2020», важный же, вроде, был документ, на официальном уровне так точно», – отметил Хазин.

Эксперт обратил внимание, что сейчас уже понятно, что «наши либералы ничего конструктивного родить не могут», а для разработки плана нужны специалисты, которые имеют представление, как должна выглядеть новая российская экономика. «У нас их, слава Богу, много, ну так давайте обсудим, что они нам предлагают! Ан нет, не получается! Почему? А потому, что все официальные структуры заполонили сторонники либералов. И они принципиально запрещают обсуждать любые альтернативные концепты… Как маленькие дети, закрывают глаза, чтобы их никто не увидел», – констатировал он.

«Беда в том, что такие либеральные «дети» имеют полную монополию на разработку экономической политики в нашей стране. И, как следствие, закрывают любые возможности по обсуждению альтернативных возможностей выстраивания нашей экономики. Понятно почему – поскольку главные бенефициары приватизации содержат этих либеральных чиновников, а «прихватизаторы» отлично понимают, что если план появится и новые люди начнут его реализовывать, то они перестанут быть бенефициарами. Более того, к ним могут и возникнут некоторые вопросы», – отметил экономист.

При этом Хазин пояснил, что можно «сколько угодно класть на стол президенту РФ Владимиру Путину что угодно» – легализовать это в правительстве невозможно. «Даже если [премьер-министр Михаил] Мишустин получит этот документ от Путина с требованием его рассмотреть, в ответ выйдет несколько десятков разгромных рецензий от ВШЭ, РЭШ, Института Гайдара, РАНХиГС и так далее, от министерств и ведомств (Минэкономразвития, Минфина, Центробанка и так далее), от иностранных консультантов (МВФ, ВТО, Мировой банк и пр. никто их у нас не отменял), про «жёлтую» прессу я даже не говорю, что ничего из этого получиться не может», – пояснил он.

В то же время, как отметил эксперт, новую экономическую систему все равно необходимо разрабатывать в нынешних условиях краха старой модели. «И строить всё равно нужно, как без этого. И поэтому призрак диктатуры маячит у нас перед глазами, поскольку, когда время поджимает, обсуждать уже некогда. И начнутся довольно жёсткие времена, когда будут ставить сроки и задачи и за невыполнение … Ну, сами понимаете. Либералы думают, что они или сбегут (семьи их часто уже «тама» … ну, или вторые-третьи семьи), или тихо выйдут на пенсию. Ан нет. Там (на Западе) идёт кризис, серьёзный кризис, и отбирать будут многое у многих. А у «чужих» так всё. Со всеми вытекающими», – подчеркнул он.

«А внутри (в России) будут задавать вопросы про уплаченные налоги. И разная старая дружба уже работать не будет (поскольку друзей во власти не останется). Вспомните судьбы царской аристократии в 20-е годы, вовсе не все они умерли в тюрьмах и лагерях, подавляющая часть просто тихо нищенствовала. Теоретически, такого сценария ещё можно избежать – но для этого нужно отказаться от монополии на экономическое управление. Посмотрим, хватит ли у них духу», – заключил Хазин.

Москва, Мария Соколова

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