Туман и гололедица: в московском регионе объявлено экстренное погодное предупреждение

Туман и гололедица будут наблюдаться в московском регионе до утра пятницы. Об этом предупредила пресс-служба регионального главка МЧС России. По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия ожидаются до 10 часов 17 марта.

Согласно прогнозу погоды, в период с 17 часов 16 марта до 10 часов 17 марта местами в Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 м. На дорогах гололедица, говорится в экстренном предупреждении.

Аналогичное сообщение распространил и столичный главк МЧС.

Спасатели рекомендуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Москва, Андрей Дорофеев

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