Красный пиджак Жириновского продадут с молотка

Красный пиджак основателя ЛДПР Владимира Жириновского выставили на аукцион. Соответствующее сообщение размещено на сайте аукционного дома «Литфонд».
«Красный пиджак Владимира Вольфовича Жириновского – российского политического деятеля, основателя и председателя Либерально-демократической партии России, в котором тот посещал заседания Государственной думы. В хорошем состоянии, следы бытования», – говорится в описании лота.
Также сообщается, что данный пиджак был подарен Жириновским телеведущему Александру Гордону во время эфира телевизионной программы «Политика» в мае 2014 году.
Стартовая цена лота – 250 тысяч рублей. Аукцион состоится через шесть дней.
В информации о продажах аналогичных лотов указано, что пиджак Эдуарда Лимонова был продан за 1 млн 700 тысяч рублей, а концертный костюм (пиджак и брюки) Петра Мамонова – за 300 тысяч рублей.
Москва, Андрей Дорофеев
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