«Потенциала не хватит»: в Совфеде оценили риск начала военных действий в Приднестровье

Молдавия не обладает потенциалом превратиться в «Украину 2.0», считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, как только российские войска подойдут к границам Приднестровья, враждебный тон со стороны Кишинева утихнет.

«Потенциала у Молдавии не хватит превратиться в «Украину 2.0». Думаю, что вот эта болевая точка молдавская, вероятно, сейчас не очень нужна европейцам. У них своих забот хватает, тем более на фоне того, что стало происходить в Европе, – финансовый кризис, энергетический кризис, его последствия, рост цен, стагнация промышленности…» – сказал Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

В этой связи сенатор полагает, что массовые протесты в Молдавии постепенно будут затухать, однако ситуация серьезная. «Мы должны помнить, что в Приднестровье живет более половины граждан РФ. В Приднестровье стоят наши миротворцы, которые обеспечивают охрану гигантских складов, которые были в свое время там организованы, когда мы выводили войска из Восточной Европы, стран Варшавского договора, которые требую охраны, потому что, если эти склады взлетят на воздух, там половины Молдавии не останется. Все это понимают прекрасно», – подчеркнул Джабаров.

«Думаю, что до крайних шагов здесь не дойдет. Конечно, руководство Молдавии, та же [президент РМ] Майя Санду очень внимательно смотрит за развитием ситуации в Украине. Как только наши войска подойдут к границам Приднестровья, – я в этом уверен, рано или поздно это будет, думаю и тон враждебный со стороны Молдавии поутихнет. Я на это надеюсь. И Молдавия вспомнит, что она является членом Содружества независимых государств и раньше активно участвовала во всех Межпарламентских ассамблеях СНГ», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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