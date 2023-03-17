США готовят диверсию на «Турецком потоке»

США могут планировать диверсию на газопроводе «Турецкий поток» по аналогии с подрывом российских трубопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель президиума «Офицеров России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой сегодня на пресс-конференции в Москве, обратив внимание, что сбитый над Черным морем американский беспилотник вел разведку акватории, где расположен газопровод.

«Беспилотник непосредственно в том районе оказался не случайно. Он находился в районе, где на сегодняшний день по дну Черного моря пролегает трубопровод «Турецкий поток». Это еще раз говорит о том, что Америка не отказалась от тех целей, которые она преследовала в Балтийском море, сейчас она эти цели преследует в акватории Черного моря», – подчеркнул Липовой.

При этом генерал-майор обратил внимание на «целую цепь каких-то странно безрассудных заявлений», подтверждающих прямую заинтересованность США находиться в акватории Черного моря. «Америка шпионит и не только в пользу Украины, но и в собственных целях. Производит разведывательные действия в том районе, в котором проходит трубопровод. Наши аналитики, конечно, сделают соответствующие выводы и в случае появления подобного рода беспилотников, я думаю их судьба будет ждать, что и этот беспилотник», – подчеркнул он.

«Самое главное, что мы показали всему миру, мы сказали недвусмысленно Америке, что уважаемые, наше терпение кончилось, и в случае наглого беспрецедентного шпионажа, мы будем отвечать адекватно в соответствии со складывающейся обстановкой, но иногда даже очень жестко, как было в этом случае», – констатировал Липовой.

Ранее сообщалось, что 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был обезврежен американский беспилотник MQ-9 Reaper, который затонул в 60 км от Севастополя на глубине 850-900 метров.

Москва, Мария Соколова

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