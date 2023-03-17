Московские врачи извлекли из желудка подростка полуторакилограммовый ком волос

Врачи столичной детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского извлекли из желудка девочки-подростка огромный ком волос. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«В детскую больницу им. Сперанского была госпитализирована девочка с объемным трихобезоаром в желудке. Размеры инородного тела были настолько внушительными, что даже при осмотре оно свободно пальпировалось через переднюю брюшную стенку. УЗИ и гастроскопия подтвердили предварительный диагноз», – рассказал детский хирург ДГКБ № 9 им. Руслан Молотов.

По словам родителей, в течение 10 лет девочка страдала трихотилломанией – вырывала волосы с головы. Однако мама с папой не догадывались, что у ребенка также развилась трихофагия, и все эти годы она глотала собственные волосы. Незадолго до обращения в больницу у подростка начались сильные боли в животе и рвота.

Команда врачей больницы приняла решение о проведении экстренного хирургического вмешательства. Размеры волосяного комка не позволяли удалить его малоинвазивным способом, поэтому пациентке провели полостную операцию. Хирурги выполнили максимально щадящий разрез и успешно извлекли из полости желудка инородное тело.

Комок волос (трихобезоар) весил около полутора килограммов, а его размеры составляли 25 см на 15 см.

Пациентке назначили антибактериальную терапию и гастропротекторы, оказывающие защитное воздействие на слизистую желудка. Пока организм восстанавливался после операции, девочка получала питание через зонд, установленный в начальном отделе тонкой кишки. Через несколько дней ребенок смог перейти на протертую еду. Спустя неделю после хирургического вмешательства пациентку выписали домой.

Москва, Андрей Дорофеев

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