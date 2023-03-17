Пригожин заявил об отсутствии намерения вступать в партию «Справедливая Россия» после ухода Марии Шишкиной

Различные ситуации могут быть причиной смены политических убеждений, однако некоторые люди меняют свои взгляды по определенными причинам, предпочитая быть конъюнктурщиком, отметил Евгений Пригожин в ответе на запрос РИА «Новый День».

Так он прокомментировал новость о том, что партию «Справедливая Россия» покидает Мария Шишкина.

«Я давно знаком с Сергеем Михайловичем Мироновым еще по его работе в Питере, но хочу подчеркнуть, что никоим образом не собираюсь участвовать или влиять на работу партии «Справедливая Россия», а также участвовать или вступать в какие-либо существующие партии», – резюмировал предприниматель.

Ранее Шишкина заявила, что не одобряет решение лидера «Справедливой России» Миронова поддержать главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в связи с чем приняла решение покинуть партию.

Москва, Светлана Антонова

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