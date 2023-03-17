МИД России внес в стоп-лист более двух десятков британских военных, пропагандистов, судей и тюремщиков

Россия ввела персональные санкции в отношении 23 граждан Великобритании, принимающих активное участие в военно-технической поддержке Украины и давлении на журналистов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании (всего 23 человека)», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Среди попавших под российские санкции офицеры британских вооруженных сил, причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии.

«В список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включено также руководство корпорации Zinc Network в лице главного исполнительного директора Р. Эллиотта, исполнительного директора С. Брауна и исполнительного директора по вопросам исследований и стратегии Л. Брук. Действуя по заказу правительства Великобритании, эта организация ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве», – добавили в МИДе.

Кроме того, ограничения введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, замешанных в притеснении независимых журналистов. В частности, в «стоп-лист» вошли представители руководства тюрьмы строгого режима «Бермарш» в Лондоне, «которая известна неоднократными случаями нарушений права человека», отметили в министерстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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