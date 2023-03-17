Перенесший на пожаре инфаркт начальник московского главка МЧС Желтов освобожден от должности

Москва, Март 17 Новый День, Андрей Дорофеев) – Начальник главного управления МЧС России по городу Москве Сергей Желтов, перенесший инфаркт при тушении бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза», освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из силовых структур.

«Генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов освобожден от занимаемой должности», – сказал собеседник агентства.

Ранее об отставке Желтова сообщал телеграм-канал Baza.

Сергей Желтов возглавлял ГУ МЧС РФ по Москве с 3 марта 2020 года. До этого чуть менее года он был временно исполняющим обязанности начальника, а до этого – замначальника главка по государственной противопожарной службе.

Желтов руководил ликвидацией нескольких крупных ЧС в столице. При пожаре, произошедшем 3 июня 2022 года в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза», он перенес инфаркт и был прооперирован.

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