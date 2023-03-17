Синоптики обещают москвичам солнечные выходные

В выходные дни в Москве и Подмосковье будут наблюдаться плюсовые дневные температуры и ночные морозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«По территории столичного региона со дня пятницы по понедельник с запада на восток будет перемещаться антициклон. Вероятность осадков будет минимальная, будет отмечаться большой суточный ход температуры воздуха: ночью пока ещё воздух будет заметно остывать, днем будет небольшой плюс, будет солнышко и несильный ветер», – говорится в сообщении синоптиков.

В субботу, 18 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве -9...-7°, по области -10...-5°. Днем в столице 1...3°, в Подмосковье -1...4°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Гололедица, местами сильная.

В воскресенье, 19 марта, также прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ночью в Москве -9...-7°, по области -10...-5°. Днем в мегаполисе 2...4°, в Подмосковье до 5°. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Гололедица.

В понедельник, 20 марта, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -7...-2°, днем 2...7° при слабом ветре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»