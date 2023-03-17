Владимир Соколов оценил перспективы сотрудничества с Китаем

Сегодня становится очевидно, что выбор стратегического партнёрства России и Китая, сделанный много лет назад, оказался стратегически верным. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал председатель Совета директоров ГК «БлэкХос» Владимир Соколов по итогам визита в КНР, где в составе представительной российской делегации побывал на ряде крупных предприятий. Как считает предприниматель, заявления о якобы вынужденном сотрудничестве с китайскими компаниями не имеют под собой никакого основания.

«Новый День»: Владимир Александрович, «эксперты» в Интернет-пространстве часто заявляют, что сотрудничество России с Китаем – это от безысходности: весь остальной мир из-за санкций закрыт, и идти России просто некуда. Что вы об этом думаете?

Владимир Соколов: Это пустые пересуды дилетантов. Мы на китайский рынок товаров, технологий и услуг вышли одними из первых в нашей сфере бизнеса ещё в 2008 году, когда о санкциях ещё и речи не шло. Но уже тогда было понятно, что Китай точно будет первой экономикой мира, что и случилось очень скоро. Сегодня многие бегут со всех ног, чтобы успеть в последний вагон российско-китайского экспресса, который отправился со станции «Прошлое» на станцию «Будущее» и набирает ход. Но вряд ли многим это удастся.

Искренне рад тому, что ГК «БлэкХос» не должен никого расталкивать локтями и спешить на этот поезд. Мы давно уже тут в вагоне класса «люкс». Это означает, что у нас крепкие и проверенные временем связи с крупнейшими китайскими компаниями и фирмами, у нас есть заработанный за эти годы авторитет надёжного партнёра, а собственные разработки в некоторых направлениях позволяют на равных говорить с самыми продвинутыми фирмами.

«Новый День»: Есть что-то особенное в этой поездке, что вы бы хотели отметить отдельно?

Владимир Соколов: Вместе с Генеральным директором машиностроительной компании «Harbin North Jin Chen Co., ltd» господином Чонгюн Чжун мы посетили ряд промышленных предприятий Китайской Народной Республики, потенциал которых оцениваю весьма высоко. ГК «БлэкХос» планирует заключить контракты с китайскими предприятиями на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Особо отмечу посещение крупнейшего в Китае холдинга «Intelligence and find education company», специализирующегося на создании программного обеспечения и производстве механизмов, наделённых искусственным интеллектом. Представители компании рассказали о своих технологиях и продукции. В этом ряду отмечу то, что нас очень заинтересовало: системы видеоаналитики и распознавания людей; системы мониторинга безопасности обучающихся в единой биометрической базе; интерактивные сенсорные доски; оборудование для специализированных классов с профессиональными видеокамерами, телесуфлером, средствами звукозаписи, хромакей-зоной, компьютерами и световой техникой; 3D-принтеры. Это оборудование весьма востребовано в России, и мы предпримем всё необходимое, чтобы удовлетвориться спрос российских потребителей на новейшие технологические разработки.

«Новый День»: Известно, что Ваша компания уделяет большое внимание альтернативной энергетике. Как продвигаются проекты?

Владимир Соколов: Это верно, одним из ключевых направлений деятельности ГК «БлэкХос» является продажа оборудования для производства солнечных батарей и готовых изделий – солнечных панелей и ветрогенераторов. За «зелёной энергетикой» будущее, и мы уделяем этому направлению пристальное внимание. Уже сегодня нашей продукцией в сфере альтернативной энергетики пользуются крупные компании, такие, как, например, «Газпром». Они применяют наше оборудование на нефтяных и газовых вышках, где иных источников энергии просто нет.

Напомню, что крупнейшие изготовители этой продукции – известные китайские компании, завоевавшие мировое признание в своем секторе рынка. И прежде всего, это Jin Chen. Мы укрепляем связи с этой компанией, как и со многими другими китайскими фирмами. Уверен, что совместная работа будет способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами, процветанию России и Китая.

«Новый День»: Сегодня укрепление всеобъемлющих отношений с Китайской Народной Республикой на уровне государства является приоритетом. В этой связи вопрос: а вам государство помогает укреплять ваши связи с китайскими фирмами?

Владимир Соколов: Мы добросовестно и честно выполняем свой долг, вносим свой вклад в развитие отечественной экономики и развитие российско-китайских экономических отношений. В нашей работе мы ощущаем поддержку Минпромторга, депутатов Государственной Думы, ТПП РФ, Российского Союза строителей, членами которого являемся. Совместные усилия идут на благое дело – развития нашего Отечества, укрепление его могущества.

Москва, Екатерина Попова

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